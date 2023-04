Inflação faz aumentar em 42% o número de utilizadores da Too Good To Go em Portugal

A Too Good To Go é uma aplicação que permite aos utilizadores comprarem nos restaurantes, supermercados e em todo o tipo de comércio alimentar comida que não foi vendida durante o dia, evitando assim o desperdício alimentar. Esta app funciona como um marketplace e permite aos utilizadores ver os estabelecimentos à sua volta que vendem os seus excedentes alimentares diários a preços reduzidos.



Ao comprar uma Surprise Bag, o utilizador paga através da app (o preço varia entre os 2 e os 5 euros) e depois tem de a ir buscar ao estabelecimento no momento indicado, sendo que o conteúdo é sempre uma surpresa, pois depende do excedente diário do estabelecimento em causa. "São produtos frescos, prontos a comer, que foram preparados no mesmo dia ou com prazo de validade a chegar ao fim e simplesmente não foram vendidos durante o dia", explica a empresa.



Esta app móvel está presente em 17 países na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá e tem uma comunidade de mais de 70 milhões de utilizadores e mais de 134.000 estabelecimentos. A aplicação chegou a Portugal em 2019 e, segundo os dados da empresa enviados ao Expresso SER, a Too Good To Go já conta com uma comunidade local de mais de 1,5 milhões de utilizadores e mais de 3.700 estabelecimentos. “Uma comunidade que, junta, já salvou mais de 2,2 milhões de Surprise Bags um pouco por todo o país, o equivalente à emissão de 5.000 toneladas de CO2”, revela a empresa em comunicado.



A Too Good To Go refere ainda que no ano passado registou um aumento de 42% no número de utilizadores em Portugal e aponta o dedo à inflação para justificar este crescimento exponencial no mercado nacional. Os números do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que em 2022 a inflação registou uma variação média anual de 7,8%, a taxa mais elevada desde 1992. Além da energia, a alimentação foi o outro grande impulsionador da inflação, sendo que no final do ano a subida do índice referente aos produtos alimentares não transformados foi de 17,6% e a dos produtos alimentares transformados foi de 17,5% face ao período homólogo.



Auchan, Go Natural, Minipreço, Vitaminas, Celeiro, Meu Super, Padaria Portuguesa, COPA, Gleba e Vila Galé são algumas das marcas que são parceiras da Too Good To Go.