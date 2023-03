“O número de desempregados com deficiência manteve-se, mesmo em pleno emprego”

Foi há quase dois anos que a Valor T apareceu no mercado para funcionar como uma plataforma integrada de empregabilidade para pessoas com deficiência. Faz a ponte entre os trabalhadores, associações e empresas que, desde 1 de fevereiro, passaram a ser obrigadas a cumprir uma quota mínima de trabalhadores com deficiência (a lei considera para efeitos do cumprimento das quotas pessoas com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%). O Expresso SER foi conversar com Vanda Nunes, diretora da Valor, que lançou este projeto quando foi desafiada pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho. A agência de emprego faz a intermediação sem custos para os trabalhadores e para as empresas e na plataforma da Valor T já estão registados mais de 1.200 candidatos e 150 empresas que querem contratar. A Microsoft, a Sonae, o El Corte Inglés e o grupo Pestana são alguns exemplos de empresas que já trabalham com a Valor T. Quando é que surgiu a Valor T? Nós lançámos o projeto publicamente no dia 1 maio de 2021, no Dia do Trabalhador. A data de lançamento no 1º de maio não foi inocente? Lançámos a 1 de maio porque este é um projeto focado na empregabilidade, focado no direito a que todos, mas mesmo todos, tenham uma oportunidade de trabalho. No 1º de maio ouvimos sempre falar do tema da luta pela igualdade, e achámos que devíamos trazer para a agenda desse dia a empregabilidade de pessoas com deficiência. E como é que surgiu a ideia deste projeto? A Santa Casa é uma casa que tem 524 anos e várias respostas na área da deficiência, todas elas mais ligadas à Saúde e à Ação Social. Entre elas o Centro de Reabilitação do Alcoitão e a Escola Superior de Saúde de Alcoitão: uma que forma as pessoas que vão trabalhar na reabilitação e a outra que faz reabilitação. Estou a falar só de dois exemplos. Depois temos ainda a Nossa Senhora dos Anjos que é um centro de reabilitação para cegos, que também é único no país. Ou seja, por aqui passam muitas pessoas que a vida trouxe a diferença. Quando o provedor Edmundo Martinho [provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa] desafiou-me a construir este projeto, fui visitar todos os equipamentos da Santa Casa com respostas para esta área. Para além destas respostas, a Santa Casa também tem o Centro de Paralisia Cerebral, tem lares onde estão pessoas com deficiência e faltava, para o provedor, esta ideia da ponte. Ou seja, ponte dessas pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Sim, a passagem para a vida autónoma. E uma vida autónoma sem trabalho, sem emprego, sem rendimento próprio é muito difícil de se fazer e de se construir. As pessoas têm as suas pensões, mas têm o direito a ter uma oportunidade de trabalho quando a sua condição permite que assim seja. A Santa Casa entendeu poder dar um contributo também nesta frente. Resumindo, já trabalhavam com pessoas com deficiência e em 2021 resolvem criar esta agência de emprego. Exatamente. Nós começámos a trabalhar no projeto antes, em 2020. Fomos ouvir as empresas, as pessoas e as associações. Fomos ouvir pessoa com deficiência; nós temo-las na Santa Casa e fomos ouvi-las. Fomos para as empresas que já tinham boas práticas nesta área e perceber o que é que estava a correr bem e menos bem. Fomos ouvir as empresas que não tinham dado passo nenhum e tentar perceber o porquê? Ouvimos muitos parceiros do terceiro setor que trabalham há muito tempo nesta área. Nós somos tutelados pelo Ministério do Trabalho, portanto há duas instituições que também importava ouvir: o IEFP [Instituto do Emprego e Formação Profissional] que é quem tem competências de implementação de políticas públicas nesta matéria, e o INR [Instituto Nacional para a Reabilitação]. Fomos também ouvir o ICF [nclusive Community Forum] que também já tinha ouvido muita gente e pensado sobre este assunto e o nosso objetivo era partir para a ação. Há muito estudo, há muito observatório, nós queríamos partir para a ação, ou seja, como é que nós podemos ajudar quem já o faz. A ideia de partida é que mesmo em situações de quase pleno emprego, o número de pessoas com deficiência em situação de desemprego mantinha-se.

E foi assim que criaram esta plataforma.

Sim, nós construímos internamente uma plataforma digital que pudesse ser a principal porta de entrada das pessoas com deficiência, das empresas, dos parceiros e de todos os que connosco quisessem contactar. Fizemos isto em boa hora, porque quando começámos a pensar na conceção do projeto não adivinhávamos que vinha a pandemia; mas mesmo com a Covid nós trabalhámos sempre, e pudemos lançar o projeto porque fizemos grande parte do nosso caminho até aqui remotamente.



Construímos internamente essa plataforma, criámos uma metodologia de recrutamento, pensada com um sentido de descriminação positiva que entendemos que era necessária nesta altura. Porquê? Porque um processo de recrutamento de pessoas com deficiência, num país como o nosso em que há ainda um caminho a fazer, importa que seja um processo pensado para cada tipologia de deficiência, ou seja, que cada pessoa possa ver diminuída a diferença na oportunidade do acesso. Depois criámos uma metodologia de recrutamento, que vai desde o registo na plataforma, à admissão dos candidatos, à sua avaliação, e depois da avaliação passamos para uma fase seguinte que nós chamamos internamente de match com as empresas.

Neste momento já temos 1.200 candidatos submetidos na Valor T e todos os meses há novas pessoas a registarem-se.

Quantas empresas é que vocês têm registadas na plataforma?

Neste momento já temos cerca de 150 empresas registadas. Mas temos grupos como a Sonae registados, o que significa que estamos a trabalhar com empresas desde a Zu à Wells, são várias empresas do mesmo grupo. Nós lançámos este projeto em 2021, e a nossa preocupação era perceber se a plataforma era acessível a todas as tipologias de deficiência, ou seja, que ninguém deixasse de usar a plataforma por não ter meios para a usar. Avançámos com diferentes formas para nos contactarem: por email, por telefone, recebemos muitas e muitas chamadas.



Quantas pessoas é que trabalham atualmente na Valor T?

Na Valor T nós começámos com sete pessoas, entre psicólogos, administrativos e pessoal da área social. Neste momento somos mais ou menos o dobro. Continuamos a ser poucos, mas isso é só um tema interno [risos].



Eu tenho uma colega que está comigo desde o primeiro dia da conceção da Valor T, que tem paralisia cerebral, que é a Cátia, uma miúda que é licenciada em Serviços Sociais. Ela já estava na Santa Casa num outro projeto e veio trabalhar comigo. Porquê? Porque ela desta temática sabe muito mais do que eu. Sabe mais do que eu o que temos de fazer para que este projeto tenha resultados. Neste momento está a Cátia e o Pedro [que também tem paralisia cerebral] na área do design digital. E vamos contratar o Sebastião, que é surdo. Quanto mais pudermos enriquecer a nossa equipa com estas diferentes pessoas, melhor conseguiremos fazer o nosso trabalho.



Têm algum balanço feito do número de pessoas que vocês já conseguiram colocar nas empresas?

O nosso primeiro objetivo era que todo o tipo de pessoas, com diferentes tipos de deficiência, conseguisse entrar na plataforma e isso conseguimos. Depois, em plena pandemia, todos os meses inscreveram-se dezenas e dezenas de pessoas, e chegámos ao início de 2022 com cerca de 900 pessoas inscritas na Valor T.

E o que é que fomos fazer? Fomos conhecê-las a todas. E enquanto conhecíamos as pessoas, íamos chamando as empresas para este desafio, ou seja, para as empresas se registarem na Valor T. Das 150 empresas que estão inscritas na plataforma, há umas que nunca fizeram uma contratação, e são a grande maioria, e estão connosco precisamente por causa disso.



Nós entrevistámos mais de 900 pessoas em cerca de oito meses de trabalho, uma grande parte remotamente. Começámos a conhecer as pessoas, a trazer as empresas, e em julho de 2022 fizemos um ponto de situação: já tínhamos enviado para as empresas cerca de 327 nomes, para que elas puderem conhecer o perfil e depois decidir quem gostariam que fosse às entrevistas. Com algumas empresas ainda estamos a fazer um trabalho de consciencialização e das 150 empresas registadas, neste momento, estamos a falar de cerca de 30 empresas que já contrataram pessoas.



Das 327 pessoas que enviámos para as empresas, as empresas quiseram conhecer cerca de 170. E a boa notícia é que destas 170 pessoas que as empresas quiseram conhecer, estamos com mais de 100 contratadas. E estamos a acompanhar mais 80 pessoas além destas porque há pessoas que vieram para a Valor T e já estavam a trabalhar, mas que pretendiam outro tipo de trabalho mais condizente com as suas qualificações e desejos. Portanto, nós neste momento estamos a acompanhar cerca de 180 pessoas.