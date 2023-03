Vestido com um casaco branco, Papa é “ícone da moda”: como uma imagem criada por inteligência artificial se tornou viral

O Papa Francisco a usar um longo casaco impermeável branco, com um generoso capuz: parece estranho, mas foi algo visto e partilhado nas redes sociais nos últimos dias – e que muitos acreditaram ser real. A explicação está na inteligência artificial: a imagem falsa foi criada através do programa Midjourney. Tudo começou na sexta-feira, quando a imagem foi publicada pela primeira vez no Reddit com o título “The Pope Drip”, segundo o “Business Insider”. Depois, como é habitual no mundo das redes sociais, não tardou em espalhar-se, nomeadamente no Twitter e pela mão de várias figuras públicas, como foram os casos da modelo Chrissy Teigen ou do influencer de extrema-direita Ian Miles Cheong.

Embora a imagem do Papa possa parecer realista à primeira vista, há sinais que indicam que é falsa, explica Henry Ajder, especialista em inteligência artificial. A mão que parece segurar uma bebida é uma “confusão deformada” e parece ter sido “misturada”, assim como na zona dos óculos há uma “inconsistência” com a sombra no rosto. Criado por David Holz em julho do ano passado, o Midjourney utiliza inteligência artificial para gerar imagens com recurso a descrições textuais fornecidas pelos utilizadores. Holz disse em entrevista à “Forbes”, em setembro, que o objetivo da startup sediada em São Francisco, nos Estados Unidos, é o de “tornar os seres humanos mais imaginativos, não o de fazer máquinas imaginativas”. Têm sido populares imagens criadas pelo programa de figuras como o antigo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Presidente russo, Vladimir Putin, ou o multimilionário Elon Musk. Ainda na semana passada, foi amplamente difundida uma fotografia falsa de Trump a ser, supostamente, detido pela polícia.