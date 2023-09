Fernando Cirurgião: “As transferências de partos para os privados começam a ser rotina”

O mecanismo especial de resposta às grávidas na rede pública na região de Lisboa e Vale do Tejo que autoriza a transferência dos partos para hospitais privados está a ser utilizado cada vez mais.

“As transferências de partos para os privados começam a ser rotina em vários hospitais”, crítica Fernando Cirurgião, diretor da obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, que desde agosto partilha os cuidados com o Hospital de Santa Maria, com os serviços para ali transferidos até à conclusão das obras para a construção de uma nova maternidade.