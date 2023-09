A Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, vai perder seis especialistas, a maioria com funções de gestão de valências importantes. No caso, saem as obstetras responsáveis pelos internamentos de grávidas e de puérperas e pelas consultas externas de obstetrícia. Entre as rescisões está ainda a exonerada diretora da obstetrícia Luísa Pinto, afastada do cargo no final de junho, quando o então diretor do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução, Diogo Ayres de Campos, foi demitido por críticas ao projeto para a nova maternidade.