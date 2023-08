Transferência dos obstetras do Santa Maria para São Francisco de Xavier “está a correr bem” e houve “até bolo de boas-vindas”

Ninguém faltou. Às nove horas da manhã desta terça-feira, a equipa de obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, apresentou-se ao serviço na nova maternidade, no vizinho São Francisco Xavier. Assumiu a primeira escala do primeiro dia dos próximos oito a dez meses que deverão demorar as obras para a construção das novas infraestruturas de obstetrícia no hospital.