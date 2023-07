Nasce uma maternidade: toda a história da transferência do Santa Maria para São Francisco Xavier

Na terça-feira, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai ter um parto programado: nasce uma nova maternidade na cidade de Lisboa e os progenitores São Francisco Xavier e Santa Maria já sabem que não vai ser natural. A gestação da nova unidade tem tido várias complicações e sucessivos riscos e espera-se, por isso, um parto difícil e instrumentalizado, talvez até a precisar de cesariana.

Nos próximos oito meses, no melhor prognóstico, o Hospital de São Francisco Xavier (HSFX) vai ser a casa da nova maternidade, recebendo as equipas de obstetrícia do Hospital de Santa Maria, cujos serviços vão fechar para obras para, assim, crescerem. Todos os dias, pelo menos, 25 profissionais do Santa Maria — obstetras-ginecologistas, anestesiologistas, pediatras, neonatologistas e outros especialistas, enfermeiros e assistentes operacionais — vão assegurar escalas no HSFX. “Começámos com as reuniões de planeamento em finais de abril e a um mês de estarmos a funcionar em conjunto estava tudo preparado, incluindo a rede informática”, afirma o diretor da obstetrícia-ginecologia do HSFX, Fernando Cirurgião.

