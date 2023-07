“Riscos graves para grávidas, doentes e médicos”: Ordem diz que obstetrícia do Santa Maria não tem “condições para continuar aberta”

Science Photo Library - IAN HOOT

Visita do colégio da especialidade para avaliar a assistência prestada nas urgências e no bloco de partos revela “riscos graves para a segurança das grávidas, doentes, médicos e restantes profissionais de saúde”. Peritos são taxativos sobre a falta de médicos nas escalas do serviço. Problema vai ser ‘resolvido’, pelo menos, durante um ano, enquanto decorrem as obras de ampliação e os cuidados estão concentrados no Hospital São Francisco Xavier. Transferência é já no dia 1