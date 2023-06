A balança não engana: as crianças portuguesas engordaram durante a pandemia e 32% tem excesso de peso e 13,5% é mesmo obesa.



Os dados são relativos à faixa etária dos seis aos oito anos e constam do estudo COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative), na sexta ronda do sistema de vigilância nutricional infantil no âmbito da Organização Mundial da Saúde, e coordenado em Portugal pelo Instituto Ricardo Jorge.