Até ao início da tarde desta terça-feira, dia em que termina o prazo para a apresentação de currículos à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP), André Peralta Santos era o candidato mais conhecido dos portugueses ao cargo de diretor-geral da Saúde. O médico, atualmente número dois da autoridade nacional de saúde pública, disputa o lugar com outros “candidatos não mediáticos”, avançou ao Expresso fonte próxima do processo de recrutamento.