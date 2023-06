Fernando Araújo: “Temos uma cultura muito ligada ao hospital e não é adequado termos o dobro de idas às urgências em relação à Europa”

O que leva os portugueses a irem às urgências sem terem um caso urgente?

Há duas dimensões. A primeira é a informação. As pessoas podem não estar bem informadas sobre as alternativas que têm e nós temos de continuar a passar-lhes essa informação de forma clara. Depois há aqui uma dimensão de falta de confiança nos processos. Temos uma cultura muito ligada ao hospital. Não é adequado termos o dobro das idas às urgências por ano comparativamente à média dos países europeus. Por isso, este projeto que estamos a iniciar na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde, com os centros de saúde a abrirem espaços todos os dias para consultas não programadas, até ao fim de semana, e o hospital a abrir consultas não programadas de várias especia­lidades, retirando doentes da urgência. Já notámos que os utentes estão a ligar mais para o SNS24, que lhes agenda as consultas com data e hora, e estão a ir mais ao centro de saúde. Ou seja, estamos a divergir da urgência o que não é urgente. Vamos agora avançar para uma segunda fase — onde, se o doente tiver outra resposta adequada ao seu problema, não será atendido na urgência.

