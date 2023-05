É mesmo verdade: a pandemia acabou ou, usando os mesmos termos da Organização Mundial da Saúde (OMS), deixou de ser uma emergência global. Depois de quase sete milhões de mortes e mais de 765 milhões de infeções em todo o mundo, a OMS declarou ao início da tarde desta sexta-feira o fim da expansão mundial do coronavírus responsável pela covid-19.

Três anos e dois meses depois da notificação do primeiro caso em Portugal, a 2 de março de 2020, as autoridades nacionais de saúde podem respirar. O vírus matou 26 mil pessoas em Portugal e infetou mais de metade, 5,5 milhões, dos portugueses.

A vacinação foi uma das armas mais eficazes contra a infeção e Portugal um dos países com a maior taxa imunização. No globo, foram já administradas mais de 13 mil milhões de doses da vacina.

Por entrar para o conjunto dos vírus respiratórios responsáveis pelas infeções sazonais de outono e inverno, é expectável que a vacina contra a covid passe a ser administrada, a par com a proteção contra a gripe, aos grupos de risco.

“A covid mudou o nosso mundo e mudou-nos a todos”, sublinhou Tedros Ghebreyesus, diretor da OMS. “Se todos voltarmos a ser como éramos antes da covid-19, não teremos aprendido as suas lições e teremos falhado com as gerações futuras.”