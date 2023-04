Risco de reintrodução da poliomielite na Europa devido a lacunas na vacinação, alerta centro europeu de controlo de doenças

BAZ RATNER/REUTERS

A diretora do Cento Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças, Andrea Ammon, avisa citada no comunicado, que "enquanto existirem grupos populacionais não vacinados ou subvacinados nos países europeus e a poliomielite não for erradicada a nível mundial, o risco de reintrodução do vírus na Europa mantém-se"

Há 40 minutos