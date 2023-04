“Sim, é público, tive um burnout, mas a minha capacidade não ficou afetada”, diz a médica que denunciou negligências em Faro

Não é a primeira vez que Diana Carvalho Pereira é figura central de uma notícia: em 2020, a médica que agora denunciou 11 casos de alegadas más práticas no serviço de Cirurgia do Hospital de Faro, desdobrou-se em entrevistas, entre televisões e jornais, para falar da The Pineapple Mind (A Mente de Ananás). Uma associação que ajudou a fundar, no Porto, com o objetivo de “desenvolver atividade direcionada à sensibilização para a saúde mental” e, em concreto, combater a “estigmatização e a desinformação em relação à doença mental”. Na altura estava a meio do curso de Medicina, na Universidade de Coimbra. A motivação para criar a associação surgiu depois de sofrer um esgotamento, que a obrigou a suspender a licenciatura por um ano.