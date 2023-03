Supervisão da ADSE quer controlo mensal dos preços no regime convencionado

O Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE defende que este ano sejam revisitadas as tabelas de preços e de regras para o regime convencionado no sentido da simplificação e da introdução de uma maior clareza em relação aos cuidados médicos contemplados, entre outros aspetos. E defende também uma “monitorização sistemática”, com periodicidade mensal, do impacto das alterações às tabelas.

O ‘mandato’ consta do último parecer deste órgão, presidido desde fevereiro por Maria Helena Rodrigues, que lidera, igualmente, o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e de Entidades com Fins Públicos. O parecer foi votado na passada segunda-feira, dia 6. Neste dia também deveria ter sido eleito o novo representante dos beneficiários no Conselho Diretivo da ADSE, mas essa decisão foi adiada para o próximo dia 27 de março.