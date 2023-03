Utentes de Loures estupefactos com fecho de urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo

As comissões de utentes de saúde do concelho de Loures manifestaram-se esta quarta-feira estupefactas com o encerramento da urgência de pediatria do Hospital Beatriz Ângelo, exigindo ao Governo medidas para reverter a situação. Na terça-feira, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, assumiu que a urgência pediátrica do hospital de Loures vai encerrar à noite a partir de hoje, porque "não há disponibilidade de profissionais".

Segundo uma nota da administração da unidade, divulgada depois das declarações do ministro, o serviço passa a funcionar apenas de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 21h00, uma situação qualificada como "transitória".

"Foi com estupefação que as comissões de utentes de saúde do concelho de Loures foram confrontadas com o encerramento das urgências pediátricas do Hospital Beatriz Ângelo, o que claramente rejeitamos, exigindo ao Governo que tome todas as medidas necessárias para inverter esta situação", referem as comissões de utentes, em comunicado.

Os utentes consideram que os problemas nas urgências do hospital "revelam a inaceitável falta de resposta do Governo", o que, dizem, se agravou com a passagem da unidade para a esfera pública e consequente "debandada de profissionais, sem que a administração consiga ter a autonomia e meios necessários para a travar".

"A situação nos centros de saúde, também ela grave e muito insuficiente na resposta que dá aos utentes, agrava a pressão sobre os serviços hospitalares já de si muito depauperados", lê-se no comunicado. As comissões de utentes de saúde do concelho de Loures, no distrito de Lisboa, decidiram promover um protesto na quinta-feira, às 19h00, à porta do hospital contra o encerramento da urgência pediátrica.

A Câmara de Loures aprovou hoje de manhã uma moção contra o encerramento noturno da urgência pediátrica do hospital do concelho, assegurando o presidente da autarquia, o socialista Ricardo Leão, que não vai permitir que este seja um fecho definitivo.

Entretanto, os chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral do HBA apresentaram a demissão devido à falta de condições, que dizem pôr em causa a segurança de doentes e profissionais.

De acordo com o ministro da Saúde, na próxima semana vai ser conhecido o plano para o funcionamento regular das urgências de pediatria de toda a Área Metropolitana de Lisboa, tendo o governante aconselhado a população que recorre à urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo a usar os serviços que se mantêm abertos, como os do Hospital de Santa Maria, do Hospital Dona Estefânia ou do Hospital de São Francisco Xavier, todos no concelho de Lisboa.