Bispo Rui Valério substitui cardeal Manuel Clemente como Patriarca de Lisboa

Segundo a bula “Inter praecipuas apostolici ministerii”, de Clemente XII, de 1737, o Patriarca de Lisboa deve chegar ao cardinalato logo no primeiro consistório a seguir à sua nomeação. Mas já no caso de Manuel Clemente a elevação só acontece no segundo consistório, já depois de o cardeal José Policarpo ter morrido.

O novo bispo titular de Lisboa terá o título de Patriarca, mas não o de cardeal. Pelo menos, por enquanto. Ambos são títulos honoríficos devidos tradicionalmente ao bispo de Lisboa. Contudo, com a nomeação de Américo Aguiar para cardeal, que se tornará efetiva no Consistório de 30 de setembro, Portugal fica com quatro cardeais eleitores, o que é bastante para um país desta dimensão.

O cardeal Manuel Clemente foi Patriarca de Lisboa durante 10 anos. Antes, tinha sido bispo do Porto, depois de ter sido bispo auxiliar de Lisboa dentre 1999 e 2007. Nos últimos meses esteve envolvido em várias polémicas sobre os abusos de menores por parte de membros da Igreja. Primeiro, foi noticiado que teria ocultado nos anos 90 um caso de abuso por parte de um padre. Depois, com algumas declarações polémicas e alguma resistência a afastar temporariamente os padres da diocese referidos como suspeitos no relatório feito pela comissão independente.

Saudação aos jovens e às vítimas de abusos

Na sua primeira mensagem à Diocese de Lisboa, o bispo Rui Valério saúda o clero e as entidades oficiais, mas também faz saudações eme special aos jovens e às vítimas de abusos. “Saúdo os irmãos e irmãs vítimas de abusos por membros da Igreja, meus irmãos; partilho da vossa dor e, juntos, vamos prosseguir, com esperança, no caminho da cura total do vosso e nosso sofrimento, da tolerância zero”, escreve na mensagem divulgada na página do Patriarcado de Lisboa.

“Saúdo os jovens, agradecendo, desde já, o dom da comparência na Jornada Mundial da Juventude e a dádiva da alegria e do entusiasmo com que iluminaram de esperança o céu da humanidade. Agora sois os depositários de um dinamismo de vida e esperança que juntos iremos expandir para manter vivo”, acredita Rui Valério que também se refere aos leigos e ao Sínodo em curso na Igreja: “Saúdo os leigos, na luz sinodal que nos impele a caminhar juntos para realizar a plenitude da vocação da Igreja, como Corpo de Cristo. Na mudança de época que vivemos, pertence-vos a vós a determinante responsabilidade da Evangelização do mundo e da cultura nas suas mais variadas vertentes, e de configurar o rosto sinodal do Povo de Deus.”