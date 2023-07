Américo Aguiar poderá vir a ser o cardeal-patriarca de Lisboa, anuncia Marcelo

O Presidente da República considerou esta segunda-feira que a nomeação do bisco Américo Aguiar como cardeal pode significar que há a intenção de que venha a ser o futuro cardeal-patriarca de Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas no fim de uma iniciativa no antigo picadeiro real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, manifestou-se "muito feliz" por Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, ter sido nomeado cardeal da Igreja Católica.

"Normalmente, um bispo auxiliar não vai a cardeal, a não ser na pressuposição de que deixa de ser bispo auxiliar, o que quer dizer que pode significar que o senhor dom Américo venha a ser o futuro cardeal-patriarca de Lisboa", declarou o chefe de Estado.

O Presidente da República assinalou que "Portugal passa a ter seis cardeais, nunca teve na sua história". Por outro lado, referiu que Américo Aguiar, de 49 anos, é "um cardeal muito novo".

O cardeal-patriarca de Lisboa é desde 2013 Manuel Clemente, que está com 74 anos. Faz os 75 anos - idade para a resignação - no próximo domingo, dia 16 e ele próprio tem dado sinal de que será substituído em breve. Na Páscoa deste ano, Manuel Clemente anunciou que era última que celebrava enquanto cardeal-patriarca de Lisboa.