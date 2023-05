A contrafação de marcas de luxo está a melhorar e a piorar

O título desta crónica não é uma contradição, mas antes duas faces da mesma moeda. As falsificações de produtos de marcas de luxo estão cada vez mais sofisticadas, sendo praticamente impossível distinguir o verdadeiro do falso. E há toda uma nova geração que considera legítimo comprar e promover a contrafação ou os seus sucedâneos, como os duplicados (‘dupes’, no léxico do TikTok), apoiando-se nas virtudes e nas falhas das plataformas digitais.

O tema não é novo. Paris tem um Museu da Contrafação desde 1951, que apresenta produtos originais lado a lado com as suas réplicas, assinalando as diferenças (cola em vez de pontos cosidos, plástico em vez de couro). O que se passa agora é que não é preciso ir a feiras, à Ásia ou a Canal Street, em Nova Iorque. As redes sociais e o comércio eletrónico põem na palma da mão todas as imitações disponíveis no mundo, enquanto a aceitação da pós-verdade torna uma versão que aparenta ser verdadeira mais relevante do que o original. É neste contexto que o conceito de ‘réplicas originais’, cunhado recentemente em Portugal por uma revendedora de falsificações nas redes sociais, é argumento de venda.

A contribuir para a normalização das imitações e das cópias está também a revolta contra a subida dos preços de produtos icónicos de algumas marcas de luxo desde a pandemia, o desejo aspiracional dos jovens e da classe média e o sentimento de ‘consumo inteligente’, que é exibido e glorificado nas redes sociais. Deixou de haver vergonha e estigma no uso de falsificações, que até são vistas como atos de rebeldia contra o sistema que torna as marcas de luxo acessíveis apenas a uma minoria. Este movimento é apoiado também com o aumento dos relatos nas redes sociais de algumas malas de luxo verdadeiras que se estragam rapidamente, devido a uma alegada diminuição da qualidade do fabrico.