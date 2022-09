Peugeot 508 Sport Engineered, (a)tração total

Num destes dias saí de Lisboa direito a Barca d’Alva para redescobrir o troço desativado da antiga linha de caminho de ferro para Salamanca, agora transformado em “ferrovia para caminhantes” com 20 túneis e 12 viadutos em 17 km. Como ‘montada’, um carro que apenas experimentara sumariamente, pois a sua apresentação em Portugal coincidira com a minha primeira inoculação da vacina contra a covid-19.

Na previsão de bagagem e passageiros a bordo, levava a versão carrinha do Peugeot 508 Sports Engineered, assim designado por incorporar soluções técnicas vindas das pistas do Dakar ou das 24 Horas de Le Mans. É uma tentativa de harmonizar um desempenho quase ao nível de um desportivo com soluções ditadas pelas normas ambientais, ou seja, motorização híbrida. Neste caso, associando um motor térmico a gasolina a dois motores elétricos, um em cada eixo, logo com tração integral. Total: 360 cv e 520 Nm de binário, o que, mesmo antes de nos sentarmos ao volante, já promete alguma coisa.