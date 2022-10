No hotel, com take-away e delivery: as melhores propostas para entrar no Ano Novo em grande (e em segurança)

As novas restrições anunciadas estragaram os planos de muitos portugueses para celebrar a chegada do novo ano e mais depressa deixar 2020 para trás. Restaurantes e hotéis adaptaram-se às regras de segurança e anunciaram pacotes promocionais de alojamento com as festas possíveis de réveillon. Ao mesmo tempo, os restaurantes apostaram em jantares especiais de fim de ano e propostas criativas com menus em take-away ou para entrega em casa. Com as mais recentes restrições (quase) tudo mudou, ainda assim, a hotelaria, de norte a sul, elaborou diversos programas e iniciativas tendo por base as diretivas governamentais que explicita: “Na noite dia 31 de dezembro, após as 22h30, os restaurantes de hotéis poderão funcionar em regime de entrega ao domicílio ou, por equiparação, para serviço de quartos. Cumpre igualmente reiterar que, nessa noite, as festas públicas ou de acesso ao público estão proibidas.”

Para garantir segurança e, ao mesmo tempo, um ambiente intimista para a passagem de ano, a Unlock Boutique Hotels adaptou as 12 unidades de alojamento para garantir espaços privados e exclusivos a todos os hóspedes, incluindo celebrar o réveillon num bar exclusivo para um pequeno grupo familiar e/ou de amigos, respeitando as regras da Direção-Geral da Saúde, onde têm uma área social ou uma cozinha sempre em total exclusividade. “Dividimos os hotéis em espaços únicos em que cada cliente tem a sua própria área privada, totalmente isolada ou com um enorme espaçamento”, explica Miguel Velez, CEO da Unlock Hotels. Todos os programas incluem jantar de réveillon, almoço/brunch de Ano Novo e pequeno-almoço durante os dias da estada. As refeições podem também ser servidas em ambiente mais intimista, ou seja, quando a reserva seja feita para as suítes dos hotéis do grupo, como Monverde Wine Experience, em Amarante, o The Noble House, em Évora, Sobreiras Alentejo Country Hotel, em Grândola, ou na Villa Termal Caldas de Monchique, na serra algarvia. Os valores em suítes, para cinco noites, variam consoante a unidade (o valor mínimo para cinco noites é de €727).