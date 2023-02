Caso Tancos: Tribunal da Relação anula acórdão que condenou 11 acusados, por causa da lei dos metadados

O Tribunal da Relação de Évora anulou parte da decisão da primeira instância no caso do assalto ao paiol de Tancos e mandou repetir a elaboração do acórdão mas sem os metadados.

O coletivo presidido por Ana Bacelar Cruz teve em conta o acórdão do Tribunal Constitucional que declarou a ilegalidade do uso dos metadados e mandou o Tribunal de Santarém refazer a decisão expurgando todos os metadados usados para dar como provados alguns dos crimes pelos quais os arguidos foram condenados.

"Não sendo permitida a utilização de prova obtida por metadados, não resta senão concluir que a factualidade considerada como provada (...) se encontra irremediavelmente afetada e que deve ser reequacionada – expurgando-se, na formação da convicção do Tribunal, o que possa ser resultante de prova obtida por metadados", diz o acórdão a que o Expresso teve acesso

Esta decisão dos desembargadores de Évora beneficia, sobretudo, os elementos da PJ Militar que foram condenados por terem orquestrado o achamento das armas roubadas em Tancos e recuperadas na Chamusca. Estes arguidos - entre os quais o ex-diretor Luís Vieira e o ex-porta-voz Vasco Brazão - foram condenados a penas suspensas na sua execução.

Os autores materiais do assalto liderado por João Paulino confessaram os factos e não beneficiarão, em princípio, desta decisão.

A Relação de Évora deu ainda razão à defesa de Luís Vieira num ponto que poderá levar o processo quase à estaca zero: “Declarar a nulidade do acórdão, por omissão de pronúncia, e determinar que o Tribunal de 1.ª Instância [o de Santarém, onde decorreu o julgamento] se pronuncie sobre a incompetência (…) do Juiz de Instrução Criminal e a violação do princípio constitucional do juiz natural”. Quer isto dizer que o Tribunal de Santarém terá de apreciar o recurso da defesa de Vieira que defendia que a instrução do processo deveria ter sido feita em Santarém e não no Tribunal Central de Instrução Criminal, onde foi conduzida por Carlos Alexandre. Se o tribunal de Santarém der razão a este argumento, o processo voltará à fase de instrução. Isto é, é como se não tivesse havido julgamento.

Depois de o Tribunal de Santarém refazer o acórdão sem os metadados, e se as condenações se mantiverem, os arguidos podem recorrer novamente para a Relação de Évora e será o mesmo coletivo que anulou agora o acórdão a apreciar os recursos.

Metadados na berlinda

Os desembargadores de Évora lembram que os metadados são dados referentes ao tráfego das comunicações eletrónicas e de localização, bem como aos dados conexos necessários para identificar o assinante ou utilizador, “permitindo determinar todos os dados atinentes àquela forma de comunicabilidade, com exceção do seu teor ou conteúdo, onde se incluem as informações de localização, de identificação de fonte e destino, data, hora, duração da comunicação, tipo de comunicação e o equipamento utilizado”.

Por causa desta questão dos metadados, milhares de investigações de processos-crime correm o risco de voltar à estaca zero.

No caso de Tancos, foram condenados nove dos 23 arguidos, e muitos deles com penas suspensas. A pena mais grave e efetiva foi aplicada ao autor confesso do furto, João Paulino, e os dois homens que o ajudaram a retirar o material militar dos paióis de Tancos na noite de 28 de junho de 2017, João Pais e Hugo Santos.

Os três foram condenados pelo crime de terrorismo, praticado em coautoria material, e João Paulino e Hugo Santos também por tráfico e outras atividades ilícitas, tendo o cúmulo jurídico resultado numa pena de prisão efetiva de oito anos para João Paulino, de cinco anos para João Pais e de sete anos e seis meses para Hugo Santos.

Um dos absolvidos foi o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, o arguido mais mediático do caso.

Quanto ao major Vasco Brazão, ex-porta voz da PJ Militar, foi condenado a cinco anos de prisão com pena suspensa, enquanto o ex-diretor daquela polícia, o coronel Luís Vieira, teve uma condenação de três anos de prisão, igualmente suspensa.

O furto das armas de Tancos tornou-se público a 29 de junho de 2017, num comunicado do Exército. Já a recuperação de parte do material bélico ocorreu na Chamusca, em Santarém, quatro meses depois, numa operação que envolveu a PJM em colaboração com elementos da GNR de Loulé.

O julgamento do caso teve início em novembro de 2020 no Tribunal Judicial de Santarém.