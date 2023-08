JMJ: MAI e polícias consideram que evento foi "exemplar" no que respeita à segurança

José Luís Carneiro, o ministro da Administração Interna, destacou três palavras que marcaram a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em relação à segurança: confiança, cooperação e vontade cívica. E falou mesmo no “maior evento de sempre em termos de coordenação da segurança”.

O ministro realçou a confiança nas ruas, os aplausos, as palavras e mensagens, que representaram o orgulho que os portugueses sentiram nas forças e serviços de segurança durante o evento.

“As forças e serviços de segurança têm ajudado a construir um dos países mais pacíficos países do mundo”. José Luís Carneiro destacou ainda a capacidade de cooperação e coordenação entre todas as polícias no terreno.

No mesmo tom elogioso, Paulo Vizeu Pinheiro, secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, destacou o trabalho dos 16 mil operacionais no terreno. “A JMJ correu de forma exemplar” e as polícias “foram os olhos da águia que tudo permitiu articular a nível de segurança”.

Vizeu Pinheiro realçou que foi “fundamental a intelligence e a cooperação internacional” e o controlo de fronteiras “direcionado e cirúrgico”.

Já Magina da Silva, o diretor nacional da PSP, lembrou que no início do evento “as ameaças identificadas eram muitas e graves e os riscos eram muitos”. E que a JMJ contou com a maior mobilização policial na História da PSP.

Foram colocados em média três mil polícias por turno (por cada 8 horas) dedicados à JMJ. “Não houve impacto negativo na criminalidade dos comandos que enviaram operacionais para Lisboa.”



O número um da PSP realçou que não houve ofensas corporais graves contra peregrinos, nem mortes criminosas por pática de crimes. E mostrou alguns números: 149 crimes associados à JMJ, sobretudo por carteiristas (destes, 129 crimes contra a propriedade, 4 contra a integridade física simples, 4 contra a vida em sociedade, 8 por tráfico de droga e 4 contra a segurança nas comunicações).

Magina da Silva revelou que houve receio pelo impacto do número de autocarros que iam a chegar a Lisboa. “Mas não tiveram qualquer impacto. Subestimámos a capacidade dos peregrinos em se organizarem.” A PSP estava também preocupada com o os elevados fluxos de pessoas: “Houve algum stresse no Parque Tejo no primeiro dia, que devido ao calor várias pessoas se sentiram mal. Mas era algo de que já estávamos à espera.”

O escoamento no parque Tejo era também uma preocupação. “A entrada dos peregrinos durou 10 horas, pensámos que o escoamento durasse muito tempo também. Mas ele foi feito em três horas. Montámos um perímetro de circulação automóvel que se revelou adequado, permitindo que a massa enorme de gente se fosse diluindo. Foi feito rápido e em segurança."

Magina da Silva destacou ainda a articulação entre o corpo de segurança pessoal da PSP com a segurança do Papa. “Já havia experiência em visitas anteriores. E mostrou ser uma máquina bem oleada entre a PSP e o Vaticano.”





