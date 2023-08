D. Américo Aguiar promete total transparência das contas da JMJ: “Vamos dizer tudo até ao cêntimo”

D. Américo Aguiar prometeu ir apresentar em breve as contas sobre os custos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se realizou em Lisboa na última semana e que juntou cerca de 1,5 milhões de peregrinos de todo o mundo.

Num tom leve, o bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude afirmou: “Vamos dizer tudo até ao cêntimo. Vamos apresentar as contas" do evento, embora não tenha referido datas em concreto. “As pessoas serão depois livres de dizer se acham bem ou mal” acerca dos números dessas contas.

O clérigo disse ainda não ter levado a mal as vozes que criticaram os elevados custos do evento para o erário público e a falta de retorno monetário para o Estado português. “Não tenho qualquer sentimento menos bom em relação a ninguém. As pessoas devem manifestar-se, são livres na sua expressão, desde que com respeito. Agradeço o escrutínio.”

Numa curta intervenção sem direito a perguntas, nesta última conferência de imprensa da JMJ, D. Américo Aguiar aproveitou para agradecer a políticos, autarcas, voluntários na organização do evento. “As minhas palavras são de gratidão: foi um acontecimento irrepetível para Portugal. Ao longo dos últimos quatro anos construímos esta JMJ.”

O bispo auxiliar de Lisboa despediu-se dos jornalistas presentes com uma saudação: “Deus os abençoe a todos e às vossas famílias.” Revelando que ia a seguir comer “um arroz malandro.”