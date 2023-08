Voluntários “exaustos”, mas “felizes”. E agora? Há quem já pense na JMJ da Coreia do Sul e quem só sonhe ver Francisco voltar à Argentina

O calor abrasador e a brisa tímida, com os termómetros a atingir os 40 graus, não afastaram os voluntários da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) do Passeio Marítimo de Algés. Entre jovens e adultos, 25 mil agentes da boa-vontade fizeram questão de dizer o último adeus ao Papa Francisco, naquele que seria também o último ato oficial da agenda. Mas, para aguentar as horas de espera, foi preciso também muita paciência, criatividade e entreajuda. Foram vários os voluntários que se borrifavam uns aos outros com água, que seguravam chapéus de chuva ou que montaram tendas improvisadas para resistir às altas temperaturas. Mas o saldo, garantem, é “especial”.