"Que coisa linda": uma multidão estendeu o saco-cama para a noite mais longa da Jornada

TIAGO MIRANDA

Com mais de um milhão e meio de peregrinos no Parque Tejo para assistir à vigília (o primeiro evento no tão polémico altar-palco), o Papa Francisco quebrou as regras do guião: percorreu o recinto no papamóvel e fugiu ao discurso previsto. Quem assistiu emocionou-se. Agora, dorme-se no chão e espera-se por domingo, o último dia da Jornada Mundial da Juventude