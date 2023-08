Quanto vale hoje uma bandeira sul-coreana?: Papa despede-se de uma enchente em Lisboa com promessa de reencontro

“Só um?” O homem de óculos de sol espelhados não pareceu convencido com o negócio. “Ah, pelo menos dois”, contrapôs. “Vá lá, só um”, insistiu o jovem de pele bronzeada que tenta trocar o seu chapéu vermelho pela bandeira sul-coreana. Entre risos de uma negociação que não é séria, o homem volta a insistir. “Dois”, repete. A troca acaba por se fazer num instante - um por um - e com um abraço. Hoje, a bandeira da Coreia do Sul vale certamente mais do que ontem, quando era apenas mais uma no meio de tantas outras. Há um par de horas, o Papa Francisco anunciou que Seul seria a próxima anfitriã da Jornada Mundial da Juventude, em 2027. Agora a bandeira já não é só mais uma bandeira.