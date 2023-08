GUGLIELMO MANGIAPANE

Num parque Tejo-Trancão novamente lotado por 1,5 milhões de pessoas, Francisco fez referências à guerra na Europa e aos migrantes que não a conseguem tocar. A geopolítica vai continuar a marcar a JMJ, com a Coreia do Sul a ser a próxima anfitriã. De todas as mensagens, a mais repetida por Francisco foi para dizer aos jovens que “não tenham medo” do futuro