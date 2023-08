São Dâmaso I, o primeiro Papa de grande poder na cristandade, terá nascido em Idanha-a-Velha

O local de nascimento do Papa Dâmaso I é motivo de uma (pequena) querela entre portugueses e espanhóis. Isto só acontece, porque “há poucos registos sobre a vida dos primeiros papas”, explica ao Expresso José Eduardo Franco, diretor do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta. Isso propicia “memórias míticas”.

A certeza que temos é que Dâmaso I nasceu na Península Ibérica, no tempo do Império Romano, que designava a vasta e importante província peninsular por Hispânia. Também sabemos que o futuro São Dâmaso I nasceu no início do século IV, provavelmente no ano 304 em Civitas Igaeditanorum, hoje Idanha-a-Velha, na Beira Baixa. Morreu em Roma oito décadas depois.