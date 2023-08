NUNO BOTELHO

Exclusivo Jornada Mundial da Juventude “Passo esta mensagem cheia de amor à juventude: o fígado é frágil, o juízo também”: a grande jornada mundial da noite de Lisboa

“Queremos sair, queremos ficar bêbados”. O Expresso foi com os peregrinos da cerimónia de abertura das Jornadas Mundiais da Juventude, no Marquês de Pombal, onde esteve o Papa Francisco, até ao Bairro Alto. Das boas reflexões à euforia na fonte do miradouro de São Pedro de Alcântara, o álcool, esse “património cultural”, pôs à prova até os valores dos católicos mais fiéis: “Estamos todos condenados a falhar. O único que não erra é Deus”. Veja o vídeo