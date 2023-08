Moedas no centro de operações da JMJ: “Estou a fazer, estou a fazer bem, estou entusiasmado e é isso”

TIAGO MIRANDA

Ao lado do parque Eduardo VII, numa visita ao centro de operações da Jornada, o presidente da Câmara de Lisboa diz que manter toda a gente à mesa “muda tudo”, mas sublinha que só fala com dois ministros - e não com Sá Fernandes, coordenador do grupo de projeto do Governo para JMJ: “Isso são técnicos e os técnicos falam entre eles". Certo é que esta semana é “o ponto alto” do mandato do autarca que ainda não quer falar de recandidatura, nem do PSD. Só de sublinhar o “legado extraordinário” que já deixa