Entre o Texas e Oeiras: o milagre da multiplicação das línguas na missa de São Julião da Barra

NUNO BOTELHO

Reportagem numa paróquia nos arredores de Lisboa, onde o coordenador local da JMJ já consegue dormir mais do que quatro horas por noite. Centenas de peregrinos – vizinhos e do outro lado do oceano – são recebidos da mesma forma: uma missa que todos percebem celebrada (também) por militares, um arraial com concertina e boa disposição, e a promessa de que o autocarro vindo do Texas acabará por chegar