“Olha, Deus vem aí”: Augusto tem barbas longas, sandálias, um cajado e é um dos muitos milhares no maior check-in da JMJ

“Honduras, Coreia…” Nisha hesita ao enumerar as bandeiras que já riscou da lista. Pega no telemóvel e vai à galeria de imagens, com o dedo percorre as fotografias com rapidez. “Pelo menos dez desde sábado”. Com 26 anos, nascida no sul da Índia e criada no Reino Unido desde bebé, é uma dos milhares de participantes na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa e traz um objetivo: “tirar o máximo de selfies possíveis com diferentes bandeiras e peregrinos”. Veste-se com as cores britânicas, ao pescoço, como se fosse uma capa de super-heroína, atou a bandeira do país que a viu crescer e uma bandolete cheia de lantejoulas azuis e vermelhas impede que o cabelo lhe tape o rosto. “É um grupo muito inglês”, interrompe o irmão, Prabhu. “Por isso é que trouxemos esta.” E com o braço bem no alto ergue e agita a bandeira indiana.