Bispo Américo Aguiar mostra “alívio e gratidão” na véspera da abertura da Jornada

Para o líder da equipa que desde 2019 trabalhou na organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que decorre entre terça-feira e domingo, contando com a presença do Papa Francisco, “agora é confiança em Deus”.

A pouco mais de 24 horas da missa inaugural, é com “alívio, alegria e gratidão” que o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 vê o aproximar da abertura do encontro mundial dos jovens com o Papa, em Lisboa.

“Foram experiências únicas [as vividas] nesta semana que, entretanto, está a terminar. É a Jornada Mundial da Juventude a acontecer na geografia mais próxima de cada um”, considerou o prelado, admitindo que “poderão ter estado envolvidos mais de 100.000 jovens de vários países que, durante a semana, estiveram no Portugal real em todas as dioceses”.

O bispo auxiliar de Lisboa, que no sábado esteve em Coimbra e falou com jovens estrangeiros que ali viveram os Dias nas Dioceses, realçou que “estavam maravilhados, maravilhados com os portugueses, com a gastronomia, com a cultura, com a música, com a religião. Estavam maravilhados, só tem um problema: é que vão chegar cansados a Lisboa, mas disso, recuperarão certamente”.

Confiante no sucesso da Jornada, que espera Américo Aguiar dizer ao Papa Francisco quando se despedir dele no aeroporto, no dia 6 de agosto? A resposta é simples: “Gostaria de lhe dizer que ficámos muito felizes, que os jovens portugueses e os jovens do mundo inteiro ficaram muito felizes com a sua presença, com o testemunho da sua fé, com a sua confirmação da nossa fé, com as palavras que nos dirigiu, com as palavras que dirigiu ao mundo inteiro e que esta juventude, esta geração JMJ Lisboa 2023, vai marcar e mudar o mundo com toda a certeza”.

A partir do final da JMJ, será tempo de este prelado se começar a preparar para mais uma mudança na sua vida. Lisboa, como futuro patriarca, ou em Roma, como colaborador próximo do Papa Francisco, são duas das hipóteses que têm sido sugeridas desde que foi conhecida a decisão do pontífice de fazer de Américo Aguiar cardeal em 30 de setembro. Aguiar não mostra ansiedade, como que a dizer: “venha o que vier!”.

“No dia 8 de julho de 2001 fui ordenado padre, nesse dia, as minhas vontades ficaram lá. A partir daí, a motivação é Cristo Vivo e eu tenho correspondido àquilo que a Igreja me pede. Sempre que eu estou a terminar qualquer coisa, aparece outra. Portanto, no dia 7 de agosto, a mala está pronta, o saco-cama está enrolado, o cantil tem água e estou disponível, sou escuteiro, 'sempre alerta para servir'”, garantiu.