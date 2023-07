Papa traz transformação do mundo e da Igreja na bagagem

Francisco estará em Lisboa, pela primeira vez, de 2 a 6 de agosto, depois de ter estado apenas 24 horas no centenário das aparições em Fátima, em 2017. São cinco dias de agenda intensa que vai além dos eventos da JMJ. É o Papa que mais dias passa em Portugal numa só visita.

Que mensagens trará ao país e aos jovens do mundo inteiro? Juan Ambrósio, professor da Faculdade de Teologia, da Universidade Católica Portuguesa, vê no pontificado de Francisco “um plano pensado” cujos pilares são “renovar a Igreja para que ela seja uma Igreja em saída, em missão, não fechada sobre si mesma; renovação para quê? Para cuidar da causa comum, encíclica ‘Laudato Si’, e cuidar do humano comum, encíclica ‘Fratelli Tutti’”. Para concretizar este “projeto do pontificado”, dá especial atenção aos jovens e famílias e inscreve aí a JMJ.