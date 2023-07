“Dias na Diocese”: milhares de jovens viveram com entusiasmo preparação para a Jornada Mundial da Juventude

Francisco foi o nome mais ouvido nas conversas dos jovens que nos últimos dias viveram os “Dias na Diocese”, em Viseu, Lamego e Guarda, antes de partirem para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O papado de Francisco, parco em ortodoxia, tem atraído os jovens a uma nova igreja, mais preocupada “com a aventura da vida”, destaca Olivier William que veio de Victória, no Canadá, para participar na Jornada.

Ele “fala de ambiente, não é comum vermos a Igreja Católica com este discurso e isso começou com Francisco”, assume o canadiano. Ao lado, Jean Beau, francês de Bayonne, acena com a cabeça: “Não tem medo de quebrar tabus, como foi com a questão da comunhão por pessoas divorciadas ou com relações irregulares, é uma nova igreja”.