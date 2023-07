JMJ: Aeroporto de Lisboa recebe milhares de peregrinos

E é no aeroporto de Lisboa que se espera a chegada de muitos peregrinos. Esta sexta-feira, a movimentação por lá já estava intensa é uma das principais portas de entrada para quem chega para a Jornada Mundial da Juventude.

As autoridades garantem que está tudo pronto para receber peregrinos do mundo todo. Com a tradicional alegria, a comitiva de Cabo Verde já se faz presente em Lisboa.

Uma portaria publicada esta quinta-feira cria um regime excecional para a operação de aeronaves no período noturno compreendido entre a meia noite e as duas da manhã no aeroporto Humberto Delgado. Horário alargado para que todos os peregrinos consigam chegar a tempo para a Jornada Mundial da Juventude.