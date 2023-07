JMJ: Peregrinos vão ter passes especiais, Metro com estações fechadas, esperados pelo menos 4 mil autocarros em Lisboa

A mesma responsável deu também conta que a CP vai fechar estações nos dias seguintes, 5 e 6 de agosto, o fim de semana em que o Papa e os milhares de peregrinos vão concentrar-se no Parque Tejo-Trancão para celebrar a vígilia e a missa final. Nesse caso, as estações de Moscavide, Sacavém, Bobadela e Santa Iria estarão encerradas. Tanto a CP como o Metro de Lisboa ainda darão conta das horas exatas em que os fechos vão ocorrer e quanto tempo vão durar.

Na apresentação, que arrancou com um breve discurso da ministra Ana Catarina Mendes, está também Isabel Pimenta , engenheira da VTM, empresa contratada pelo Governo para desenhar o plano de mobilidade. E que adiantou já que o Metro de Lisboa vai ter algumas estações fechadas durante os dias 1, 3 e 4 de agosto ( como, aliás, terá vias cortadas ao trânsito ). São elas as estações A venida, Marquês de Pombal, Parque e Restauradores , todas na linha azul, zona central da cidade e próximas do Parque Eduardo VII, que vai receber os eventos mais relevantes da JMJ nesses dias.

Faltam 18 dias para o início da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que espera receber entre “um milhão” e “um milhão e meio” de peregrinos. Tal como era esperado, o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa avançaram esta sexta-feira com a apresentação do Plano de Mobilidade e de Segurança.

Quanto aos transportes públicos, em particular os autocarros, a organização da JMJ conta com cerca de 4,5 mil autocarros a entrar em Lisboa ao longo dos dias, sendo que tem uma capacidade para receber até 7 mil viaturas. Os organizadores admitem que a dimensão do evento vai provocar constrangimentos nas cidades e na vida das populações, em particular de Lisboa, a começar pela imprevisibilidade do número de peregrinos.

Para acomodar todos esses autocarros, vai ser criada uma plataforma de registo, de forma a atribuir um lugar a cada viatura registada, num dos vários parques que vão ser criados para o evento. “Lisboa tem uma boa oferta de estacionamento”, considera a organização, de cerca de 200 mil lugares na via pública, complementada pelos parques que já existem (85, com espaço para mais 32 mil lugares). Além desses, haverá espaço para 3 mil autocarros no Jamor, 2 mil na zona de Loures e 400 lugares no Parque das Nações.

Para já, conta-se com um milhão de peregrinos no período mais concorrido, o fim de semana com o Papa. Aliás, a previsão é que o número de visitantes vá aumentando ao longo da semana - primeiro os jovens peregrinos (300 mil no primeiro evento, ainda sem o Papa Francisco, depois 750 mil no Parque Eduardo VII, já com o sumo pontíficie, até à previsão de 1 milhão no Parque Tejo).