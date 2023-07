Do Marquês de Pombal ao Terreiro do Paço: Lisboa fecha ruas ao trânsito e condiciona outras para a visita do Papa

“Restrição absoluta”, “restrição fortemente condicionada” e “restrição condicionada”: a Câmara Municipal de Lisboa vai limitar a circulação automóvel durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), na primeira semana de agosto, nas principais artérias da cidade. Ainda sem ser conhecido o plano de mobilidade que o Governo está a desenhar para esses dias, Lisboa avança já com a decisão de cortar o trânsito em algumas ruas, como as que ligam o Parque Eduardo VII, que vai receber alguns eventos da JMJ, e o Terreiro do Paço, junto ao rio Tejo.