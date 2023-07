JMJ: veja que ruas vão estar cortadas ao trânsito ou condicionadas em Lisboa na primeira semana de agosto

As principais artérias do centro de Lisboa vão estar fechadas ao trânsito nos dias 1, 3 e 4 de agosto devido à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), segundo um documento da Câmara de Lisboa a que o Expresso teve acesso e que noticiou esta terça-feira.

Os constrangimentos vão verificar-se sobretudo entre o Parque Eduardo VII e o Terreiro do Paço, abrangendo vias centrais, como parte da Avenida da Liberdade, Avenida Infante D. Henrique, Avenida Fontes Pereira de Melo, Rua do Carmo, Rua Castilho, Rua da Prata e as praças dos Restauradores e do Rossio. O plano acordado com as indicações da PSP prevê três tipos de restrições: a da zona vermelha, onde o trânsito está proibido, a da zona amarela, em que existem condicionamentos e a população é aconselhada a não usar carro próprio, e a zona verde, em que não há restrição prévia, mas pode haver “cortes pontuais”, como se lê no referido documento. Veja abaixo a distribuição dessas zonas na cidade de Lisboa.

Situação semelhante vai acontecer na parte oriental da cidade, onde decorrem os dois eventos-chave da JMJ, a vigília e a missa final do Papa Francisco, que têm lugar no Parque Tejo-Trancão. Os eventos acontecem no fim de semana de 5 e 6 de agosto, pelo que nesses dias é essa zona da cidade que vai estar condicionada. Veja aqui de que forma: