Milhares desfilaram em Lisboa pelo orgulho LGBTI+: “toda a gente tem direito a amar quem quiser”

Milhares de pessoas desfilaram este sábado pelas ruas de Lisboa na 24.ª Marcha do Orgulho LGBTI. A proteção no acesso ao trabalho ou à habitação é uma das reivindicações que a comunidade trouxe à rua, assim como a maternidade ou paternidade em casais do mesmo sexo.

Com roupas coloridas em forma de arco-íris, com casacos de cabedal ou vestidos com asas de anjo, foram vários milhares de pessoas que se juntaram hoje no Martim Moniz e seguiram em direção à Ribeira das Naus para celebrar a diversidade e o "direito a amar quem quiser", conforme se lia num dos muitos cartazes e bandeiras pelo desfile.

Animados por megafones, tambores e um coro afinado que gritava 'slogans' como “Deixem passar, sou bicha e o mundo eu vou mudar; deixem passar, eu sou trans e o mundo eu vou mudar”, “Não há cura porque não é doença” ou “Sim, sim, sim, somos assim”, os participantes no desfile iam sendo contemplados pelos muitos turistas com quem partilhavam a Baixa de Lisboa, entre olhares cúmplices ou simplesmente curiosos, mas sempre com muitas fotos e 'selfies' ao longo de todo o percurso.