Ensino Superior: uma recém-criada licenciatura da Universidade do Minho entrou para o top com a mais alta nota de entrada

Foi uma estreia na Universidade do Minho no ano letivo 2022/2023 para “responder a uma procura emergente” por parte dos candidatos ao ensino superior, e bastou-lhe um ano para se tornar o curso com a média mais alta de entrada. Na licenciatura em Engenharia Aeroespacial, em Braga, o último colocado teve uma nota igual ou superior a 18,9 (numa escala de 0 a 20). Para o feito ajudou o curso abrir apenas com 31 vagas, quando já no ano passado, o de estreia, esteve entre os dez cursos com média mais alta de entrada.

O curso de Medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, na Universidade do Porto, que no ano passado tinha liderado a tabela, terminou com 18,7 valores na última nota de entrada. Foi a mesma classificação de Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

Os resultados da 1ª fase do concurso nacional de acesso para o ano letivo 2023-2024, que acabam de ser divulgados, mostram que, em média e em comparação com igual etapa do ano anterior, as classificações desceram ligeiramente.

Engenharia e Gestão Industrial, na Universidade do Porto, surge em 4º lugar (última nota de 18,6), seguida de Engenharia Aeroespacial na Universidade de Aveiro (18,5) e Arquitetura na Universidade do Porto (18,5).