Quais os cursos com notas mais altas ou os que têm mais novos alunos? Sete curiosidades e recordes sobre as colocações no Ensino Superior

Engenharia aeroespacial e Medicina no topo

O curso de Engenharia Aeroespacial que abriu na Universidade do Minho no passado ano letivo ocupa agora o primeiro lugar da tabela das notas de entrada mais altas. O último colocado entrou com 18,86 valores, num curso que tem apenas 31 vagas. Em segundo lugar na lista está Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto: o último aluno entrou com 18,68 valores (abaixo dos 18,9 do ano passado) e isso significa que os restantes 154 estudantes tinham notas ainda mais altas.