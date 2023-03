Professores admitem manter protestos até final do ano: anatomia de um movimento que promete não abrandar

Há muito que não se viviam dias tão agitados no sector da Educação. Com a primeira greve do ano letivo realizada a 2 de novembro a que se seguiram, desde dia 9 de dezembro e sem interrupção, as paralisações por tempo indeterminado convocadas pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP), a contestação dos professores dura há mais de quatro meses e não tem data para terminar. Há protestos agendados até ao final das aulas, incluindo às avaliações, e nenhum sinal de que possam vir a ser suspensos.

Entre manifestações nacionais —uma das quais a trazer para o Terreiro do Paço a maioria dos docentes que dão aulas em todo o país e a fazer recordar os protestos de 2008, era então ministra Maria de Lurdes Rodrigues —, greves, vigílias, concentrações à porta das escolas e das autarquias e principais praças do país, ‘esperas’ a elementos do Governo e uma “união” invulgar entre a classe, os professores têm conseguido manter a luta acesa, com iniciativas locais, praticamente diárias.