“Vamos ver quem cede primeiro. Há sempre milhares de milhões de euros para os bancos, para os boys partidários”, atira líder do STOP

Independentemente da justeza das reivindicações dos professores, não acha que se está a ir longe demais na greve quando há crianças do 1.º ciclo que estão sem aulas desde 9 de dezembro?

Antes de mais, esta luta não é só de professores. A partir de 4 de janeiro, passou a envolver todos os profissionais de educação, docentes e não docentes. De resto, uma greve, se não incomodar, não tem o efeito pretendido. A História demonstra-nos que grandes conquistas como a licença de maternidade ou o limite máximo de horas diárias de trabalho foram conseguidas com lutas fortíssimas que incomodaram muito mais do que esta. Sobre alunos sem aulas, é importante sublinhar que, nos últimos anos, o que tem provocado falta de aulas a milhares de alunos, não por algumas semanas, mas por longos meses a uma ou mais disciplinas, não são as greves, mas políticas educativas que desvalorizaram tanto quem trabalha nas escolas que já poucos querem abraçar esta profissão. O Ministério encontrou uma forma de o encapotar ao ter baixado os critérios para se poder dar aulas, o que faz com que neste momento haja pessoas sem qualquer formação pedagógica que estão a lecionar. Os pais devem saber isso. Se calhar os seus filhos estão a ter aulas neste momento, mas não com a mesma equidade de alunos de outra escola pública a 10 quilómetros de distância e isso é injusto. Põe em causa o artigo 74 da nossa Constituição, que diz que todos os cidadãos devem ter equidade no acesso e no êxito escolar.

