Cientistas criam “modelo completo” de embrião humano sem espermatozoide nem óvulo

Uma equipa do Instituto Weizmann de Ciência, em Israel, criou um “modelo” que se assemelha a um embrião humano inicial, sem utilizar espermatozoides, óvulos ou útero e foi desenvolvido com células estaminais. Segundo os cientistas, parece-se com um embrião real com 14 dias e a libertação de hormonas levou até a um resultado positivo no teste de gravidez em laboratório.

O objetivo dos modelos de embriões é o de procurar perceber melhor os primeiros momentos de vida. “É uma caixa negra e isso não é um cliché. O nosso conhecimento é muito limitado”, apontou o professor Jacob Hanna, um dos autores da investigação publicada nesta quarta-feira na revista científica Nature, à BBC.

O grupo classifica o trabalho como o primeiro modelo “completo” de embrião a imitar todas as estruturas fundamentais que emergem no embrião inicial. Esta é uma “imagem de um embrião humano de 14 dias”, que “nunca foi feita antes”, destaca Hanna.