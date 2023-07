Embriões artificiais podem ser uma realidade no futuro: é preciso “regular” agora para evitar trazer ao mundo “crianças sem pais”

Como é que se define o que é um embrião? Parece ser apenas uma questão de terminologia mas é muito mais complexa do que isso. A resposta pode mudar a forma como os cientistas manipulam modelos de embriões criados em laboratório que, um dia, podem gerar vidas humanas sem recorrer a óvulos ou a espermatozoides. “No limite, estamos a falar da possibilidade de criação de uma criança sem pais”, expõe a Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV).

A discussão não é nova mas, recentemente, uma investigação deu-lhe um novo empurrão. Há menos de um mês, um grupo de cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e do Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos EUA, comunicaram que tinham conseguido criar artificialmente um modelo de embrião — que se assemelha a um embrião humano nas primeiras fases de desenvolvimento — apenas a partir de células estaminais, ou seja, sem fecundação.