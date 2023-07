Peritos concluem que Antropoceno é visível globalmente na camada superior de sedimentos da superfície da Terra desde 1950

O presidente do Grupo de Trabalho sobre o Antropoceno (AWG), Colin Waters, diz que as mudanças súbitas são uma assinatura indelével da influência humana, o chamado “pico dourado”. “A presença da marca do plutónio é uma ferramenta muito útil que permite definir essa fronteira. Temos também todos estes outros marcadores que refletem as grandes mudanças que ocorreram no planeta durante a grande aceleração: o aumento do consumo de combustíveis fósseis, a maior utilização de fertilizantes azotados, o aumento do comércio global que está a espalhar espécies por todo o planeta e a homogeneizar a biota do planeta”, afirma o professor, citado pela Sky News .

Os seres humanos começaram a provocar fortes impactos no planeta com o surgimento da agricultura generalizada e com a revolução industrial, mas nenhum destes acontecimentos ocorreu em todo o mundo em simultâneo. O período é marcado pelo aparecimento do plutónio, um elemento radioativo utilizado em armas nucleares, assim como por outros indicadores de um aumento da atividade humana , classificada como “a grande aceleração”.

A definição do início da época do Antropoceno tem sido controversa. Agora, uma equipa internacional de especialistas concluiu que este novo período geológico – que marca o início do impacto irreversível da humanidade no planeta – é visível globalmente na camada superior de sedimentos da superfície da Terra a partir da década de 1950.

Os cientistas do AWG nomearam o Lago Crawford, perto de Toronto, no Canadá, como o local oficial de monitorização global do Antropoceno. O lago tem 24 metros de profundidade, mas uma superfície pequena, o que significa que o fundo lamacento não é perturbado.

“O fundo do lago está completamente isolado do resto do planeta, exceto no que se refere ao que se afunda suavemente no fundo e se acumula em sedimentos”, explica Francine McCarthy, que pertence ao AWG. O fundo do lago é um registo temporal das alterações ambientais do planeta ao longo de milhares de anos.

O plutónio proveniente de testes de armas nucleares na atmosfera aparece subitamente nos sedimentos em meados do século XX. Existem ainda indícios de microplásticos, cinzas de centrais elétricas alimentadas a carvão e concentrações de metais pesados, como o chumbo.

Atualmente, estamos a viver na época do Holoceno, que começou há cerca de 11.700 anos, quando o clima se tornou mais estável. A declaração da nova época do Antropoceno e a utilização do Lago Crawford como local de monitorização têm ainda de ser aprovadas por três outros organismos científicos reconhecidos como guardiões oficiais do registo geológico do tempo, segundo a Sky News.