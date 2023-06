"Inverosimilhança da denúncia": padre de Lisboa retoma funções depois de afastamento por suspeita de abuso

O padre Mário Rui Pedras, um dos quatro padres de Lisboa afastados preventivamente do exercício público do sacerdócio por suspeitas de abuso sexual de menores, vai voltar ao desempenho das suas funções nas paróquias de S. Nicolau e de Santa Maria Madalena, na Baixa de Lisboa. "No dia 12 de Junho, o instrutor da investigação, deu por finda a averiguação prévia e dada a inverosimilhança da denúncia, propôs ao Bispo que fosse levantado o ‘afastamento preventivo’. Medida justa que ontem, dia 14 de Junho, foi aplicada pelo Patriarca de Lisboa", anuncia o próprio num comunicado publicado nas redes sociais.

A notícia do fim do afastamento preventivo deste padre foi dada inicialmente pela Renascença, citando a carta que depois foi divulgada pela paróquia e pelo próprio sacerdote. “Sou uma vítima inocente de uma difamação anónima. A denúncia que, cobardemente, me atingiu, foi a de ter cometido crimes terríveis. Porém, eu não os cometi. Ainda assim, fui afastado preventivamente e sofri uma gravíssima injustiça. As provações são aliviadas pela certeza de Deus me amar e por Lhe oferecer as dores, transformando assim o enorme sofrimento em força espiritual. A ofensa deve ser reparada pela atestação da verdade”, escreve o padre Mário Rui Pedras, apresentado durante anos por André Ventura, do Chega, como seu orientador espiritual.