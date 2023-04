"Não falharemos" na prevenção de abusos, promete o Patriarca de Lisboa numa missa com tom de despedida

"Gratidão preenchida por tantos nomes bem concretos de sacerdotes do clero secular e regular que aqui serviram ou servem o Povo de Deus -- lembrando especialmente os que neste ano celebram vinte e cinco, cinquenta ou sessenta anos de ordenação e sem esquecer todos os outros, vivos na terra ou já no Céu", disse o cardeal, admitindo que terá sido, a última Missa Crismal em que falou aos padres enquanto bispo diocesano.

Durante a homilia, e dirigindo-se diretamente aos padres do Patriarcado, Manuel Clemente reconheceu que "as falhas, reais ou supostas, de alguns são mais mediatizadas do que a caridade pastoral do magnífico conjunto".

"Nada nos demite da obrigação de correspondermos cada vez mais e melhor à graça que nos salva e envia. Mas que a tristeza não encubra o bem que fazeis e a realidade que tão positivamente sois, confirmada por tantos que beneficiam da vossa ação", acrescentou o cardeal-patriarca.

O segundo tema em destaque foi a Jornada Mundial da Juventude, agendada para o início de agosto, em Lisboa, com a presença do Papa. "Não podemos desaproveitar esta oportunidade para o rejuvenescimento da Igreja em Portugal, contando agora e depois com tantos milhares de jovens e com a experiência criativa e responsabilizada que assim ganharam. Neste sentido, o maior impacto da Jornada, além dos dias em que decorre, será o seu depois", sublinhou Manuel Clemente.

A Missa Crismal é celebrada na Quinta-feira Santa na catedral de cada diocese, na qual são benzidos e consegrados os óleos santos e é feita a renovação das promessas sacerdotais por parte dos padres perante o respetivo bispo.